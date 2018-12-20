أطباء أتراك ينحجون في صناعة أصبع يد طبيعية لشرطية ألبانية

نجح أطباء أتراك في صناعة أصبع إبهام ليد شرطية ألبانية قطعت خلال احتجاجات جرت في العاصمة الألبانية تيرانا مؤخرا، مستخدمين تقنية جديدة طبيعية بدلا من مواد السيليكون الصناعية.

ونقلت الشرطية الألبانية "إينا نوكا"، (26 عاما)، بواسطة طائرة لوزارة الصحة الألبانية إلى تركيا بهدف العلاج.

وفي تصريح للأناضول، أوضح الدكتور رمضان أونلو، المسؤول في عيادات الجراحة التجميلية التابعة لكلية العلوم الطبية في جامعة أنقرة، أن العملية تمت باستخدام أجزاء من عظام الحوض، وقطع من لحم الكتف لصناعة أصبع الإبهام.

وأضاف أونلو، أن العملية تمت بنجاح، حيث استخدمت أجزاء من جسم المريضة عوضا عن استخدام المواد الصناعية.

وأشار إلى أن هذا الأسلوب لا يخلق أي نقص في أجزاء الجسم، حيث كانت عمليات زرع أصابع اليد تتم في السابق من خلال استخدام أصابع القدم.

وكشف الطبيب أونلو أن المريضة بدأت بتحريك أصبعها الجديد بشكل طبيعي، وتم تجميل باقي الأصابع التي تعرضت لجروح بالغة ومشوهة.