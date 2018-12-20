"غلوبال فاير باور": الجيش التركي تاسع أقوى جيوش العالم

احتل الجيش التركي المرتبة التاسعة عالميًا، متفوقًا على نظيره الألماني في قائمة أقوى 10 جيوش بالعالم لعام 2018.

جاء ذلك الترتيب بحسب تصنيف موقع "غلوبال فاير باور" لتحديد القدرات العسكرية للجيوش في العالم.

واعتمد تصنيف "غلوبال فاير باور" لأقوى جيوش العالم خلال العام الجاري، على عدد من العوامل بينها قوة وكفاءة القوات المسلحة، إضافة إلى نجاح المهمات، وتنوع الأسلحة.

وحسب تصنيف "غلوبال فاير باور" تبلغ ميزانية الجيش التركي أكثر من 10.2 مليارات دولار أمريكي.

وتصل القوة البشرية للجيش التركي 710 آلاف و565 عسكريًا، بينهم 350 ألفا في حالة عمل ناشط.

كما يمتلك ألفا و56 طائرة، إضافة إلى 207 طائرات مقاتلة، ومثلها طائرات هجومية، حسب المصدر ذاته.

وعلى نطاق المعدات العسكرية، أشار الموقع أن الجيش التركي لديه ألفان و446 دبابة قتالية، و194 قطعة بحرية، بينها 12 غواصة.

واستند تصنيف "غلوبال فاير باور" في تحديد أقوى جيوش العالم إلى 55 عاملًا لتحديد درجة ما يسمى الـ"باور إندكس" لكل دولة.

ولا يتم تحديد "الباور إندكس" على العدد الإجمالي للأسلحة الموجودة لدى الدول، بل يركز في المقابل على تنوع الأسلحة وتطور التكنولوجيا المستخدمة.

وأوضح الموقع أن صيغة الترتيب (الباور إندكس) تسمح للدول الصغيرة، إن كانت أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية، بالتنافس مع الدول الأكبر مساحة والأقل تطورًا.

وبالنظر إلى قائمة الدول صاحبة أقوى 10 جيوش بالعالم في عام 2018؛ جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، تليها روسيا، فالصين، فالهند، ففرنسا، فالمملكة المتحدة، فكوريا الجنوبية، فاليابان، فتركيا، فألمانيا بحسب الترتيب.