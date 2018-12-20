"متحف حربي" في منزل بولاية صقاريا التركية

حوّل عجوز تركي، يقيم في منطقة "خندق" بولاية صقاريا غربي تركيا، قسما من منزله إلى متحف، يضم مقتنياته التي جمعها طوال حياته.

ويضم متحف العجوز "رشدي جوروك صولو"، البالغ من العمر 92 عاما، الكثير من قطع الأسلحة القديمة، كالبنادق، والمسدسات، والسيوف، وغيرها من القطع الأثرية.

وأوضح جوروك صولو، أنه يرغب في زيادة أعداد الزائرين لمتحفه الخاص، مؤكدا أنه يقدم عائدات المتحف إلى الطلاب المحتاجين، لإكمال تعليمهم وتحصيلهم العلمي.

وأضاف أنه جلب قبل سنوات من منزله الآخر في ولاية قوجة إيلي، العديد من الأسلحة القديمة التاريخية.

وأكد أن منزله تم تسجيله رسميا كمتحف، ومحتوياته كمقتنيات تابعة لمتحف صقاريا الحكومي.