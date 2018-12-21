إزمير تختار ملكة جمال.. دواجن الزينة

نظمت ولاية إزمير مسابقة لاختيار ملكة جمال دواجن الزينة، في تظاهرة شهدت مشاركة 800 دجاجة وديك من نحو 100 نوع، احتشدت بألوانها الزاهية وعُرفاتها المختلفة، آتية من معظم الولايات التركية.



المسابقة، التي نظمها اتحاد "دجاج الزينة وحيوانات الحدائق" التركي على مدار 3 أيام، حملت عنوان "معرض الدواجن الوطنية التركية"، وأٌقيمت في مركز غولبارك للمعارض، في منطقة مينيمين بإزمير، خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري.



وضمت لجنة التحكيم، 5 حكام و10 مساعدين، من دول عديدة، قاموا بفحص جميع الدجاجات والديوك المشاركة بشكل منفصل.



ومنح الحكام علاماتهم للدواجن وفق معايير عديدة مثل الوزن، والجوانح، وشكل القدم، والعُرف، والرقبة، والريش، ولون العيون.



وجرى تكريم أصحاب الدواجن الفائزة بالمراكز الأولى بالميداليات والكؤوس والجوائز المالية.



رئيس "اتحاد دجاج الزينة وحيوانات الحدائق التركي"، محمد إر، قال إن المسابقة التي شهدت مشاركة نحو 800 دجاجة وديك من نحو 100 نوع؛ قد تم استدعاء حكام أجانب لتقييمها ومنحها العلامات حسب المعايير الواجب توافرها فيها، ليقوم الاتحاد بناء على التقييم بتكريم أصحاب الدواجن بالكؤوس والجوائز الأخرى.



وأكد رغبتهم في تحويل المسابقة من محلية إلى دولية، موضحًا أن الاتحاد عقد لقاءات مع وزارة الزراعة وشؤون الغابات في هذا الشأن.

من جانبه، قال رئيس جمعية دجاج الزينة في أنقرة، أمين غوك غوز، إنهم أخضعوا الدواجن المشاركة في المسابقة لرعاية وعناية خاصة قبيل المنافسات.



وأردف بأنه جرى تطبيق برامج تغذية وتنظيف خاصة للدجاج الذي يعود لأعراق معروفة.



وأضاف بأنه "يجري اختيار الدواجن الأنسب عندما تبلغ من العمر 8 شهور، ثم يتم تدريبها على أقفاص خاصة بالمسابقة، وخلال هذه الفترة، نقوم بترويضها والتخفيف من حدة رفضها للانصياع من خلال التمسيد عليها باليد يوميا".



وتابع قائلا: "وقبل بدء المسابقة بأسبوع واحد، يجري تحميم الدواجن بشامبو لا يسبب حرقًا للعيون، ثم تجفيفها بمصفف الشعر، ثم يدهن الأنف بالفازلين ةيتم تقليم أظافرها، وتفحص أقسام جسمها جيدا للمرة الأخيرة قبيل المسابقة"

ولفت إلى أن تربية دجاج الزينة تعتبر هواية مكلفة للغاية من الناحية المادية، ما يجعل الدجاج الفائز في المسابقة يكتسب قيمة مادية كبيرة.