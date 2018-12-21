تركيا.. انخفاض مستوى المياه في أحد السدود يكشف عن قبرالنبي يوشع

تراجع منسوب المياه في سد دجلة في ديار بكر جنوب شرق تركيا مما كشف عن أطلال قرية تضم قبراً أثرياً يعتقد أنه قبر النبي يوشع عليه السلام.

وكانت إحدى بوابات سد دجلة المشيد في الأراضي التركية قد أصيبت بخلل، يوم الخميس الماضي، بعد هطول الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى تدفق المياه نحو الأراضي المجاورة في منطقة "إيغيل".

وقد تسبب انخفاض منسوب المياه حوالي 10 أمتار (32 قدم) في الكشف عن بقايا قرية "تشاكيرونرين" وكذلك قبر النبي يوشع "ذواليسع"،أحد الأنبياء الخمسة والعشرين عليهم السلام المذكورين في القرآن الكريم.

وتم نقل القبر الأثري إلى "تل الزيارة" في ديار بكر وأعيد غمر موقعه الأصلي في المياه.

كذلك تم العثور في المنطقة ذاتها على رفات منازل ومساجد ومدارس دينية وبعض القبور.

وكان سكان البلدة القديمة قد جاؤوا لرؤية منازلهم سابقاً وزيارة قبور أقاربهم إثر انحسار المياه وانكشاف بقع من موقع قريتهم القديمة.

وقال المواطن عبد الرحمن كيليتش البالغ 53 عاماً لوكالات الأنباء إنه عندما كان طفلاً اضطر للانتقال مع سكان القرية إلى وسط المدينة بسبب ارتفاع منسوب المياه في السد، وأشار إلى أنه كان هناك 78 منزلا في القرية، وأوضح أن جميع السكان كانوا من الأقارب.

كذلك علّق في حديثه عن تلك الفترة: "في ذلك الوقت، كنا نكسب عيشنا من زراعة الخضار والفواكه على ضفاف نهر دجلة ".

وأضاف أن القرية ظلت مغمورة بالمياه لمدة 20 عامًا، وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض مستوى المياه فيها إلى هذا المستوى.

وقال: "لم آت بمفردي، بل جاءت أسرتي كلها لرؤية منازلنا، لقد شعرنا بالسعادة حقاً عندما رأينا قريتنا، بالرغم من أن القرية بأكملها لم تظهر بعد، وإذا ما تم انحسار المياه عن ستة أمتار أخرى، فربما تظهر القرية برمتها للعيان".

أما المواطن محمد إنجي البالغ 36 عاما، فقد أكد أن قبر النبي يوشع عليه السلام كان في القرية قبل نقله إلى مكان آخر في ديار بكر في عام 199. ودعا "إنجي" الناس لزيارة المنطقة لرؤية معالمها التاريخية.

هذا وقد تم استبدال بوابة السد المكسورة بأخرى جديدة يوم الثلاثاء، مما طمأن السكان المحليين الذين يعيشون في البلدات الصغيرة بالقرب من نهر دجلة، وأبعد شبح الفيضانات عنهم.

ومن المعروف أن النبي يوشع عليه السلام قد ورد ذكره في جميع الكتب السماوية المقدسة، ويؤمن به كل من اليهود والمسيحيين والمسلمين على حد سواء.