رئيس الوزراء الباكستاني: معجبون بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي لتركيا

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن إعجابه بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي أحرزته تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في حديث أدلى به "خان" الخميس، لدى استقباله وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في العاصمة إسلام أباد، بحسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية.

وثمّن الوزراء الباكستاني في لقائه مع وزير الدفاع التركي، العلاقات بين البلدين.

وقال: "نحن معجبون بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي أحرزته تركيا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس أردوغان".

ولفت إلى أن الشعب الباكستاني يكنّ احتراما للرئيس أردوغان، معربا عن ارتياحه لتعزيز العلاقات بين البلدين.

من جانبه، دعا أكار رئيس الوزراء الباكستاني إلى زيارة تركيا، مبينًا أن زيارته من شأنها إكساب علاقات البلدين زخما.

كما أشاد الوزير التركي بجهود باكستان في مكافحة الإرهاب.