انتخاب بروفيسور تركي قاضياً في المحاكم الجنائية الدولية

أسفر اقتراع أجرى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة، عن اختيار البروفيسور التركي يوسف أقسار قاضيا في آلية دولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة بعد إغلاق المحكمتين.

وفاز أقسار بالمنصب خلال جولة تصويت ثالثة؛ إذ لم يتمكن أي من المرشحين من الحصول على أصوات 98 من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وهو الحد الأدنى اللازم للفوز.

وفي الجولة الثالثة من التصويت، حصل أقسار على 101 صوت ليتم انتخابه قاضيا.

كانت وزارة العدل التركية رشحت أقسار، عميد كلية الحقوق في جامعة مالتبه التركية، لتمثيل تركيا في الانتخابات التي أجريت لاختيار قاضٍ لمكان شاغر في الآلية دولية.

وأنشأ مجلس الأمن بقراره 1966 لعام 2010 "الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين" (محكمة يوغسلافيا ورواندا) للاضطلاع بعدد من المهام الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة بعد إغلاق المحكمتين.