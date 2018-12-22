بروفيسور تركي يحقق حلمه في تصميم 100 نموذج طائرة

يتفنّن الطبيب التركي البروفيسور متين أطامباي، في تصميم نماذج مصغرة لأنواع مختلفة من الطائرات، محققًا حلم طفولته، حيث أصبح يمتلك أسطولًا منها في ورشته بولاية ملاطية وسط تركيا.

وفي حديث للأناضول، قال أطامباي إنه لم يستطع الاهتمام بهذه الحرفة في صغره بسبب التعليم.

وأكّد أنه عندما كبُر وأصبح طبيبًا، شارك في دورة لصنع نماذج مصغرة للطائرات بمؤسسة الطيران التركية.

أطامباي يرأس قسم علم الطفيليات في كلية الطب بجامعة "إينونو" في ملاطية، وافتتح ورشة لتصميم النماذج المصغرة للطائرات داخل الجامعة بعد استكمال تعليمه.

ولفت إلى أنه طوّر نفسه في هذا المجال واحترف المهنة وتمكن من إنتاج أسطول يضم نحو 100 طائرة مصغرة، وهو ما كان يحلم به في طفولته.

وأشار الطبيب التركي إلى أنه يُشرف أيضًا على تدريب الطلاب المهتمين بهذا المجال في الجامعة، وأنه درّب نحو 500 طالب.

وبيّن أنه يواصل في الوقت الراهن تدريب 50 طالباً في الجامعة على تصميم نماذج الطائرات المصغرة.