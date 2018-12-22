وزير الداخلية التركي: 292 ألف سوري عادوا لبلادهم

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم عقب عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، بلغ 291 ألفا و790 شخصا.

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال الاجتماع التنسيقي الثاني حول مكافحة الهجرة غير النظامية بولاية أدرنة شمال غربي البلاد.

وأضاف صويلو أن ظاهرة الهجرة وجدت على مر التاريخ، مبينا أن وراءها أسباب عديدة ومنها الدواعي الأمنية أو الاستعمار أو الأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى ارتفاع عدد المهاجرين في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن عدد المهاجرين في القرن الواحد والعشرين بلغ حوالي 244 مليون شخص، بينهم 71.4 مليون لاجئ أو ممن أجبروا على ترك أوطانهم.

وأفاد أن عدد المهاجرين عام 1990 كان 153 مليونا.

ولفت صويلو إلى أن الأمن التركي ضبط العام الجاري 251 ألفا و794 مهاجرا غير نظامي، مشيرا إلى زيادة عدد المهاجرين الذين تم ضبطهم خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري بنسبة 56% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن تركيا تستضيف حوالي 4.5 مليون أجنبي بينهم 3.6 مليون خاضعين للحماية الدولية.

وتمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر خلال عملية "درع الفرات"، من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدينتي الباب وجرابلس، من تنظيم "داعش" الإرهابي، في الفترة أغسطس/آب 2016 ومارس/آذار 2017، ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات التركية و"الجيش الحر"، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير عفرين بالكامل، من تنظيمات "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش" الإرهابية، بعد 64 يوما من انطلاقها.