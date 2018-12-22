وزير الدفاع التركي: ثمن أي استفزاز في بحري إيجة والمتوسط سيكون باهظا

دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت، إلى الابتعاد عن الاستفزازات والتحريض في بحري إيجة والمتوسط، وإلا فإن ثمن ذلك سيكون باهظا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أكار، خلال زيارته قيادة قوة المهام التركية في أفغانستان التي وصل إليها الجمعة، في جولة رسمية بدأها من قطر ثم باكستان.

وأضاف "ليعلم الجميع أنه لا طائل تحت الاستفزازت الجارية في بحري إيجه والمتوسط وفي قبرص".

وتابع: "على الجميع أن يدرك ضرورة الابتعاد عن الاستفزازات والتحريض وإلا فإن ثمنها سيكون باهظا".

واستطرد "على الجميع التعقل، وعدم التسبب بأي مغامرة. هذه هي نصائحنا الصادقة والجادة للمعنيين".

وأكد على أن بلاده عازمة على تحقيق أمن شعبها، ومواصلتها الدفاع عن 780 ألف كم2 من أراضيها و462 ألف كم2 من مياهها الإقليمية التي وصفها بـ"الوطن الأزرق".

وتطرق أكار إلى العمليات الجوية التي يشنها الجيش التركي على مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق، لا سيما العملية الجوية على جبل قرة جاق بقضاء سنجار.

وأوضح أن بلاده لن تسمح بتحول سنجار إلى قنديل (معقل بي كا كا شمالي العراق) ثانٍ، كما أنها لا تسمح بتشكيل ممر إرهابي شمالي سوريا.

وشدد على أن تركيا لن تسمح بفرض أمر واقع في إيجة والمتوسط وجمهورية شمال قبرص التركية، منوها بأن أي قرارات أو تدابير يتم اتخاذها في هذه المناطق بدون أنقرة ستعتبر باطلة وغير قابلة للتطبيق.

وسبق أن حذرت تركيا من أنها ستتخذ إجراءات ضد الخطوات الأحادية لقبرص الرومية للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط مؤكدة أن القبارصة الأتراك لهم حقوق في تلك الاحتياطيات.

ومطلع مارس/آذار الماضي، اعترضت سفن حربية تركية سفينة تنقيب إيطالية تابعة لشركة "إيني" للطاقة، بعدما دخلت بتوكيل من قبرص الرومية إلى المنطقة الاقتصادية التركية الخاصة.