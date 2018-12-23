القوات التركية تحيّد 6 إرهابيين من " بي كا كا" شمالي العراق

حيَّدت القوات المسلحة التركية 6 إرهابيين ينتمون لمنظمة "بي كا كا"؛ في غارة جوية استهدفت مخابئ المنظمة الانفصالية شمالي العراق.

وأضاف بيان للأركان التركية، الأحد، أن الغارة الجوية استهدفت مواقع لمسلحي "بي كا كا" الإرهابية في منطقتي "قنديل" و"هاكورك" في شمال العراق.

وأشار البيان أن المقاتلات التركية حيدت خلال الغارة 6 إرهابيين، ودمرت مخابئ عديدة تابعة للمنظمة الإرهابية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق.

وتأتي العملية ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة داخل البلاد بين الحين والآخر؛ انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.