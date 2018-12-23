ترامب: أجريت اتصالاً "مثمراً" مع أردوغان حول سحب بطيء ومنسق لقواتنا من سوريا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً "مطولاً ومثمراً" مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، ناقش قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر: "تناقشنا حول داعش، وانخراطنا المتبادل في سوريا، وعملية سحب القوات الأمريكية بصورة بطيئة وعالية التنسيق من المنطقة".

وأعلن الرئيس الأمريكي، الأربعاء، رسمياً، بدء انسحاب قوات بلاده من سوريا، دون تحديد جدول زمني.

وأكد ترامب، مرارا، أنّ القرار يأتي "بعد أن تم القضاء على تنظيم داعش في سوريا بشكل كبير".