تركيا تقدم تعازيها لإندونيسيا بضحايا التسونامي

أعلنت تركيا، الأحد، تعازيها لإندونيسيا في ضحايا التسونامي الذي وقع في مضيق سوندا وأودى بحياة مئات الأشخاص.

وأضاف بيان لوزارة الخارجية التركية، أنها تلقت نبأ كارثة تسونامي التي وقعت في إندونيسيا في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2018 بكثير من الحزن.

وتابع البيان: نتمنى الرحمة من الله تعالى لمن فقدوا أرواحهم في هذه الكارثة، والشفاء العاجل للجرحى.

وذكرت الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث، أن عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في كارثة تسونامي مضيق سوندا، بين جزيرتي سومطرة وجاوة، بلغ 222 شخصًا فيما بلغ عدد الجرحى 843 شخصًا.