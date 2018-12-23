تشاووش أوغلو: نتنياهو قاتل بدم بارد في العصر الحديث

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قاتل بدم بارد في العصر الحديث، ومسؤول عن مقتل آلاف الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها تشاووش أوغلو على حسابه في تويتر، رد فيها على تهجّم نتنياهو على تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وأكد الوزير التركي أن بلاده لن تتوقف عن كشف الحقائق، مبينا أن نتنياهو قصف الأطفال الفلسطينيين وهم يلعبون في الشواطئ.

وزوّد تشاووش أوغلو تغريدته بصور لرموز المقاومة الفلسطينية، مثل الطفل فوزي الجنيدي الذي تعرض للاعتقال من قِبل عدد من الجنود الإسرائيليين والشهيد المُقعد فادي أبو صلاح.