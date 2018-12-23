قالن: نتنياهو بهجومه على أردوغان يحاول صرف الأنظار عن الدعاوى القضائية التي تلاحقه

قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن الدعاوى القضائية التي تلاحقه في بلاده من خلال مهاجمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكن محاولاته هذه لن تتكلل بالنجاح.

وأوضح قالن في تغريدة على حسابه في تويتر، أن نتنياهو لن يفلح بأي شكل من الأشكال، في التستّر على سياسات الظلم والاحتلال التي تمارسها إسرائيل.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، منزعج كثيراً من كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للحقائق.

وقال متحدث الرئاسة التركية: "لن يستطيعوا إسكات الرئيس أردوغان".

من جهته، اعتبر عمر جيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن "نتنياهو منزعج كثيرا من التحذيرات التي يطلقها الرئيس أردوغان باسم الإنسانية والمظلومين، وانزعاجه هذا سوف يستمر".

وأضاف جيليك: "هناك مغزى وراء انزعاج نتنياهو من العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية ضد أهداف منظمة "بي كا كا" الإرهابية".