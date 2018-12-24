إحباط محاولة إدخال نصف مليون حبة مخدرة إلى تركيا

أحبطت الشرطة التركية محاولة إدخال 500 ألف حبة مخدرات إلى البلاد، في عملية أمنية نفذتها على الحدود الصربية البلغارية، هي الأولى من نوعها خارج تركيا.

وذكرت مصادر أمنية، الاثنين، أن فرق مكافحة المخدرات بإسطنبول توصلت إلى معلومات بإنطلاق كمية مخدرات كبيرة مغلفة بأكسسوارات منزلية محملة بشاحنات من هولندا إلى الحدود الصربية البلغارية ومنها ستوزع على شاحنات صغيرة تتوجه إلى تركيا.

وأشارت المصادر أن فرق مكافحة المخدرات التركية نفذت العملية بالتعاون مع الشرطة البلغارية والصربية، وأوقفت مشتبهاً ب، وضبطت 500 ألف حبة مخدرات.