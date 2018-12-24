البنتاغون يرفض توضيح مصير الأسلحة الأمريكية لدى "ي ب ك" الإرهابي

امتنع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن إعطاء إجابة واضحة حول سحب الولايات المتحدة الأسلحة الممنوحة لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، في إطار استعداداتها للانسحاب من سوريا.

جاء ذلك في رد مكتوب أرسله المتحدث باسم البنتاغون الميجور شون روبرتسون، إلى مراسل الأناضول الذي طالب الأول بتوضيح وضع الأسلحة الأمريكية المقدمة إلى التنظيم الإرهابي عقب انسحاب القوات الأمريكية.

وأضاف روبرتسون أن ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (يشكل إرهابيو "ي ب ك" عمودها الفقري)، كانت شريكًا فعالًا في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار إلى أنه لا يستطيع تقديم تفاصيل عن العمليات الجارية في إطار سياسة البنتاغون، وقال إنه، في هذه الأوقات، يركز على سحب القوات الأمريكية من سوريا بأمان.

ومساء الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميًا، بدء انسحاب قوات بلاده من سوريا، دون تحديد جدول زمني.