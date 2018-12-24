الجيش التركي يواصل إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود مع سوريا

يواصل الجيش التركي إرسال تعزيزات عسكرية مختلفة إلى الحدود مع سوريا، فيما دخلت أرتال أخرى من القوات التركية إلى مناطق تواجد الجيش التركي داخل الأراضي السورية، بالتزامن مع ارسال الجيش السوري الحر وحدات عسكرية إلى خطوط الجبهة مع منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية.

والاثنين، وصلت إلى ولاية كليس جنوبي تركيا، دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية لنشرها في الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا، تضمنت قوافل عسكرية تشمل مدافع ودبابات وشاحنات محملة بالذخائر والأسلحة قادمة من عدة ولايات.

وتوجهت التعزيزات العسكرية نحو الشريط الحدودي ليتم توزيعها على الوحدات التركية المتمركزة هناك.

كما انطلقت إلى ولاية كليس جنوبي تركيا، الاثنين، دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية من وحدات القوات الخاصة (كوماندوز) لنشرها على الحدود مع سوريا.

وقال مراسل الأناضول إن التعزيزات التي انطلقت من ولاية هطاي باتجاه كليس، تشمل ناقلات جند مدرعة ووحدات من القوات الخاصة ومركبات عسكرية.

والأحد، وصلت تعزيزات عسكرية إلى ولاية "كليس" لنشرها ضمن الوحدات المتمركزة على الحدود.

وتتوالى تعزيزات الجيش التركي، وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية ضد تنظيمات إرهابية شمالي سوريا.

وفي وقت سابق من الأحد، أرسل الجيش السوري الحر في منطقة "درع الفرات" شمالي حلب، وحدات عسكرية جديدة إلى خطوط الجبهة مع منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية، وقوات النظام السوري.

وتكونت الوحدات من مقاتلين ينتسبون لفرقة حمزة، بعد أن أتموا دورات تدريب في معسكرات الفرقة، حيث توجهوا إلى خطوط الجبهة مع أسلحتهم الثقيلة وعرباتهم المصفحة.

ومن المتوقع أن يكون لتلك الوحدات دور كبير في عملية تركية محتملة على مدينة منبج الخاضعة لسيطرة "ي ب ك" شرقي حلب.

وأفاد العميد أبو يزن، أحد قادة الوحدات المتوجهة لخطوط الجبهة، أنهم يسيرون باتجاه خطوط التماس مع المناطق التي تحتلها التنظيمات الإرهابية.

وطالب أبو يزن أهالي منبج بالابتعاد عن مقرات منظمة "ي ب ك"، متعهداً بتطهير منبج من التنظيمات الإرهابية.