جمعية "كشاف المسلم" اللبنانية تشارك في إحياء ذكرى معركة "صاري قامش"

يشارك وفد من جمعية "كشاف المسلم" اللبنانية في مخيم "الله أكبر" الذي يقام سنويا احتفالاً بذكرى معركة "صاري قامش"، في مدينة أرضروم.

وهي المشاركة السابعة للجمعية الكشفية في المخيم، وفق تصريحات أمين الإعلام في الجمعية وسام الحجار.

وتقام في تركيا فعاليات تخليد ذكرى شهداء "صاري قامش" بين 22 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام و15 يناير/ كانون الثاني من العام التالي.

وتاريخياً، احتل الجيش الروسي خلال حرب بين عامي 1877 و1878، أراضٍ عثمانية، مثل: صاري قامش وباتومي وقارص وأردهان.

ثم تولى "أنور باشا" قيادة الجيش العثماني في منطقة صاري قامش، التابعة حاليًا لولاية قارص (شرقي الأناضول)، وقرر شنَّ هجوم من ثلاثة محاور على الجيش الروسي لتحرير الأراضي العثمانية.

لكن الحملة العسكرية انتهت نهاية مأساوية؛ إذ توفي عشرات الآلاف من جنود الجيش العثماني من شدة البرد، ووقع آلاف آخرون في الأسر، ولقوا حتفهم لاحقا من الجوع والعطش في سيبيريا وأوكرانيا.

وقال الحجار، إن "هذه المعركة تعنينا ككشافة ولبنانيين خاصة لإحياء ذكرى شهدائنا اللبنانيين والعرب الذين شاركوا في هذه المعركة المباركة، والتي نعتبرها عزا وفخرا لنا، كونها كانت للدفاع عن الأمة الاسلامية".

وأضاف "نسافر من لبنان كل عام إلى تركيا في ذات الوقت لنشارك الآلام، ونسير على خطى أجدادنا الذين استشهدوا هناك، ونزور المواقع التي استشهدوا فيها".

وتابع "ارتقى لنا في معركة صاري قامش، بحسب روايات التاريخ 277 شهيدا من ولاية بيروت، جراء البرد في هذه المعركة، وهذا العدد من اللبنانيين مقسم على المناطق من طرابلس الشام، وبيروت، وصيدا، وصور".

ولفت الحجار، إلى أن أسماء شهداء المعركة اللبنانيين موثقة في سجلات الدولة العثمانية بأنقرة .

وحذر من محاولات طمس التاريخ، داعيا إلى إحيائه من خلال "فكر الأمة الجامعة".

وأوضح أن جنسيات عربية عديدة ستشارك في إحياء ذكرى معركة "صاري قامش"، بينهم فلسطينيون ومصريون وسوريون وعراقيون، بالتنسيق من الفيدرالية الكشفية التركية، داعياً لوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، لتقديم المساعدة للشباب اللبناني الراغب في المشاركة في مثل هذه الفعاليات.

جدير بالذكر، أن الوفد اللبناني اجتمع قبل يومين من مغادرته البلاد، بالسفير التركي لدى بيروت، هكان تشاكل، وبمدير المركز الثقافي التركي "يونس إمره"، إبراهيم فرقان أوزدمير.