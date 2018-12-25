"أكار" عن عملية شرق الفرات المرتقبة: تم إعداد الخطط كاملة



قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، بخصوص عملية شرق الفرات العسكرية التركية المرتقبة "تم التخطيط لكل شيء، وتسير الأمور وفقًا للزمن المحدد".

جاء ذلك في إجابة أكار على أسئلة الصحفيين في البرلمان التركي، قبيل اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية (الحاكم).

وردا على سؤال بخصوص خارطة طريق "منبج"، قال أكار، "يتم العمل عليها، سنلتقي مع الأمريكيين خلال الأيام المقبلة".

وأضاف "تجري حاليا لقاءات بين المسؤولين العسكريين المعنيين من الطرفين"، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف "العمل مستمر بشكل مكثف، ولا تواجهنا أية مشاكل، سيتم تحديد جدول زمني، ومن ثم إعلانه".

وفي وقت سابق الثلاثاء، صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا اتفقت مع واشنطن على إكمال بنود خارطة طريق منبج (بلدة شمالي سوريا) قبل انسحاب الولايات المتحدة من سوريا.

وردا على سؤال أحد الصحفيين: لا توجد مشاكل فيما يتعلق بالحصول على منظومة "إس 400" الصاروخية الروسية، أليس كذلك؟ قال أكار، إن الأمور تسير بالشكل المخطط له.

ومن المنتظر أن تتسلم تركيا منظومة "إس 400" الصاروخية للدفاع الجوي، آواخر 2019، في صفقة تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار.