تركيا.. الجريدة الرسمية تنشر ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات المحلية

نشرت الجريدة الرسمية التركية، الثلاثاء، قرار اللجنة العليا للانتخابات، المتعلق بمبادئ النشر قبيل الانتخابات المحلية التي تشهدها البلاد في 31 مارس/آذار المقبل.

وتضمن قرار اللجنة العليا للانتخابات التركية ضوابط والتزامات في النشر تخص هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية ووسائل الإعلام الخاصة.

ويدعو القرار جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، الخاصة منها والحكومية، إلى التزام الحيادية ونقل الأخبار الصحيحة ورعاية مبادئ النشر.

كما ذكّر القرار جميع وسائل الإعلام العاملة في تركيا بأن تكفل لجميع المرشحين - سواء حزبيين أو مستقلين- فرصا متساوية لعرض برامجهم الانتخابية، وعدم الانحياز لطرف دون آخر.

ولفت إلى أنه بإمكان الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين استخدام أي لغة إلى جانب اللغة التركية في حملاتهم الانتخابية.

وأضاف أن بإمكان وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، استضافة المرشحين ورؤساء الأحزاب السياسية، إلى ما قبل موعد الانتخابات المحلية بـ24 ساعة.

وأوضح القرار أن بإمكان الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين، استخدام القنوات التلفزيونية والإذاعات والصحف ومواقع الانترنت، في نشر دعاياتهم الانتخابية.

وتشهد تركيا في 31 مارس/آذار المقبل، انتخابات محلية هي الأولى منذ الانتقال للنظام الرئاسي؛ سيتم خلالها انتخاب رؤساء وأعضاء مجالس البلديات.