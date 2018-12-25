وزيرة التجارة التركية في حديث شامل عن الخطط الاقتصادية للعام 2019

كشفت وزيرة التجارة التركية أن وزارتها قد وضعت خططاً اقتصادية جديدة ستعمل على تطبيقها خلال العام 2019، بما يتناسب مع تطلعات البلاد تجارياً داخلياً وخارجياً.

ففي مقابلة مع وكالة الأناضول، قالت روهصان بكجان إن العام الحالي كان مثمرا بالنسبة لوزارة التجارة، خاصة أن الصادرات قد بلغت مستويات قياسية، إذ بلغت خلال الشهور الـ11 المنقضية من 2018، نحو 153.5 مليار دولار، حسب بيانات رسمية، بينما بلغت 157 مليار دولار في 2017 ككل. بينما سجلت الصادرات التركية خلال نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 9.49 بالمائة، بقيمة 15.5 مليار دولار.

وأشارت الوزيرة التركية إلى وجود توقعات باستمرار نمو الصادرات وتغطيتها للواردات، ومواصلة انخفاض العجز في الحساب الجاري تدنيه خلال العام المقبل.

وقالت إن وزارتها "أعدت خريطة طريق بما يتناسب مع أهداف الخطة الاقتصادية الجديدة المعلن عنها مؤخرا، التي تقوم على الموازنة والانضباط والتغيير".

وقالت بكجان: "نرغب خلال 2019 في إتمام عدة مشاريع هامة أو ضمها لمشاريعنا بعيدة المدى، مثل زيادة نسب المنتجات الصناعية عالية التقنية، وإثراء قطاع صادرات الخدمات بحيث تضم التكنولوجيات والبرمجيات".

كذلك تهدف الوزارة التركية إلى التركيز على زيادة مشاريع التكنولوجيا والتصميم، وإيجاد علامات تجارية جديدة، إضافة إلى إزالة التعقيدات القانونية وزيادة الرقمنة وتسهيل الإجراءات الجمركية.

وفي هذا السياق، لفتت بكجان إلى وصول نسبة المنتجات الصناعية عالية التقنية إلى مستوى 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي.

وأشارت إلى أن 2019، سيشهد العديد من المستجدات العالمية، مبينة وجود مساع لدى منظمة التجارة العالمية من أجل القيام بإصلاحات في التجارة العالمية، وأن تركيا منخرطة فعلياً في هذه المساعي. مؤكدة أن تركيا اتخذت كافة التدابير اللازمة تجاه الأزمات المحتملة التي قد تتعرض لها الأسواق العالمية خلال العام المقبل.

وذكرت أن من بين العوامل التي ساهمت في نمو الصادرات التركية، هي استمرار نمو البلدان الأوروبية.

وتعد السوق الأوروبية هدفا رئيسا ومتصاعدا للصادرات التركية التي تتميز بانخفاض أسعارها ومنافستها من حيث الجودة. كما أن قرب تلك السوق من تركيا يقلل تكلفة النقل.

وفيما يتعلق باعتزام بلادها إدخال تعديلات على قانون المنافسة، قالت "بكجان" إن "قانون المنافسة الحالي في تركيا لم يتغير منذ 1994، فيما غيره الاتحاد الأوروبي عام 2003". وأضافت: "بدورنا أتممنا العمل على قانون للتنافس التجاري الدولي.. وهذا أمر هام لجذب المزيد من المستثمرين إلى تركيا.. المستثمرون يضعون بعين الاعتبار قانون المنافسة قبل الشروع بالاستثمار في بلد ما".

وذكرت الوزيرة التركية أن الدعم المقدم للمصدّرين سيتواصل في المرحلة المقبلة أيضاً، وسيُشترط من أجل الحصول على الدعم الوزاري اجتياز المنتجات المزمع تصديرها اختبار المعايير المحددة للسلامة.

وأكدت على ضرورة الحفاظ على سمعة المنتجات التركية سواء في الداخل أو في الخارج.

وأردفت: "سنتبع إجراءات مشددة وفاعلة فيما يخص ممارسة الرقابة على المنتجات والتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة، وذلك بغية زيادة جودة وموثوقية المنتجات المصدّرة للخارج".

واستطردت: "وقد أتممنا، في الوزارة، الاستعدادات التقنية فيما يخص هذا الأمر، ونخطط لإصلاح النظام المتبع في هذا الخصوص بحيث يكون ملائماً لمعايير الاتحاد الأوروبي".

وأشارت في ختام المقابلة إلى أن تقديم الوزارة التسهيلات القانونية والجمركية لا يعني تغافلها عن مكافحة فعالة لجميع أنواع التجارة غير الشرعية.