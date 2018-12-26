أجراس العام الجديد تقرع في تركيا

عشية نهاية السنة الميلادية، يحتفل العالم بأكمله بحلول العام الجديد؛ لكن الاحتفالات في تركيا لها وقع مميز أكثر من غيرها. وسواء أكنت وافدا أو مقيما أجنبيا في تركيا، هناك عدد من التقاليد المحيطة بليلة رأس السنة في هذا البلد التي ربما لست على دراية بها. لذا سيكون من المفيد أن تتعرف على بعض ما يجري في احتفالات العام الجديد في تركيا.

مصطلح "نويل" في تركيا يعني ليلة رأس السنة وما يحيط به من احتفالات وطقوس. جميع أسواق نويل الرائعة والزينات وحتى صور بابا نويل مرتبطة في معظمها بهذه الاحتفالية في نهاية العام وليس بما يرتبط به العالم الغربي كعيد الميلاد. كما يجسد نويل أيضًا مشاعر قضاء الوقت مع العائلة والاجتماع على عشاء حول مائدة تحتوي على الديك الرومي. فالديك الرومي المشوي قد أصبح شائعا للمناسبة ويمكن تناوله في العديد من الفنادق الفاخرة في إسطنبول وغيرها من المدن.

حديثا أصبحت السنة الجديدة مناسبة لتقديم الهدايا لأفراد العائلة والأحباء المقربين في تركيا،

إنما هناك تقليد غريب في ارتداء الملابس الداخلية الحمراء ليلة رأس السنة الجديدة، إذ يعتقد أنها تجلب الحظ. وهكذا، أصبح إهداء الملابس الداخلية الحمراء عرفًا وبالتالي لا تنزعج إذا تلقيت هذا النوع من الهدايا الحميمة.

أما إذا كنت تبحث عن خيارات أفضل في هدايا ليلة رأس السنة فيمكنك شراء تذكرة يانصيب، حيث يتم إجراء سحب يانصيب سنوي في ليلة رأس السنة في الساعة 11:45 مساءً. وبالمناسبة فإن الجائزة الكبرى لهذا العام تبلغ 70 مليون ليرة تركية (13.20 مليون دولار).

تزداد حركة المرور في إسطنبول، سواء وسائل النقل العام، أو السيارات الخاصة أو حتى المشاة. وتكتظ بطريقة عجيبة في بعض النقاط كالجسور والأنفاق والشوارع الرئيسية، وبالتالي ينصح بتخطيط طريق مسارك والشروع فيه بشكل مسبق.

وأخيرًا، من المألوف أن تجد من يسحق رمانة خارج بوابة البيت، حيث يُعتقد أنها تجلب الرخاء والحظ في السنة القادمة.

ماذا تفعل في ليلة الحدث الكبير؟

تنتشر الاحتفالات في ليلة رأس السنة في جميع أنحاء تركيا، ويشارك الموسيقيون الأكثر شعبية في احتفالات الساحات العامة والميادين لكن البعض منهم يفضل المشاركة في الاحتفالات الفخمة في قاعات الرقص في الفنادق ذات التكلفة الباهظة. ومع ذلك هناك الكثير من الخيارات المتدرجة وصولا إلى أرخص المستويات، المهم ألا يفوتك قضاء مثل تلك الليلة الممتعة في اسطنبول.