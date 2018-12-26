أنقرة تتزين بردائها الأبيض

تشهد العاصمة التركية أنقرة في الأيام الأخيرة عاصفة ثلجية كبيرة، حيث بلغت سماكة الثلوج في بعض المناطق نحو 30 سم.

وازدادت غزارة الثلوج الليلة الماضية، لتتشكل مناظر طبيعية خلابة في الحدائق والطرقات بفضل غطاء الثلج ناصع البياض.

واستغل المواطنون الفرصة ليتوافدوا إلى الحدائق القريبة إلى مناطقهم من أجل الاستمتاع بممارسة الأنشطة الترفيهية.

وكان للأطفال النصيب الأكبر من الفرحة بسبب إعلان ولاية أنقرة تعطيل المدارس ليوم واحد للحيلولة دون وقوع حوادث.

وفيما تواصل بلديات في العاصمة اتخاذ التدابير اللازمة، تسببت الثلوج الكثيفة في بعض المناطق بإغلاق الطرق وتضرر عدد من الأشجار.