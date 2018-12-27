الجيش التركي يتسلم 65 طائرة من طراز "كارغو" الانتحارية المسيرة

تسلّم الجيش التركي 65 طائرة انتحارية بدون طيران من طراز "كارغو"، طورتها شركة تكنولوجيا الدفاع للهندسة والتجارة التركية، حيث تعتبر أحدث أسلحة القوات التركية.

وجرت عملية تسليم الطائرات الانتحارية على مراحل، ضمت الدفعة الأولى 10 طائرات، أعقبتها دفعة أخرى بـ 15 طائرة، ثم 40 طائرة.

وتستعد الشركة لتسليم دفعة جديدة من طائرات "كارغو" قريبا إلى الجيش التركي مكونة من 50 طائرة.

وذكرت مصادر في الشركة، أن الاستعدادات جارية لتصدير طائرات "كارغو"، وأن المباحثات مستمرة مع العملاء.

وأشارت المصادر إلى أن هناك رغبة قوية من بلدان الشرق الأوسط، والجمهوريات التركية لشراء طائرات "كارغو" الانتحارية، وأن تصدير أول دفعة منها سيكون في وقت قريب.

وتتميز طائرة "كارغو" الانتحارية بقدراتها على دعم قوات الأمن في عملياتها في المناطق السكنية، حيث تتوغل إلى داخل المباني أو المغارات، وتقوم بتحييد الأهداف المطلوبة.

وباستطاعة الطائرة حمل 3 أنواع من المتفجرات يصل وزنها إلى كيلو غرام ونصف، بحسب حاجة القوات الأمنية في مختلف عملياتها.

كما تتميز طائرة كارغو الانتحارية بالقدرة على إلغاء المهمة، والعودة إلى موقع انطلاقها، وكذلك بتفجير نفسها، كما بإمكانها الارتفاع وتدمير نفسها للحيلولة دون الوقوع بيد العدو في حال عدم كفاية طاقتها للعودة إلى موقع التحكم، والهجوم على الهدف.