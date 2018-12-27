الـعنقاء التركية تبدأ في التحليق بمحركات محلية الصنع

أجرت الطائرات بدون طيار التركية "عنقاء "ANKA "، أولى رحلاتها الجوية عبر محرك محليّ خالص.

ومع صناعتها محرك للطائرات بدون طيار المحلية، تكون شركة "توساش" التركية لصناعة المحركات الجوية، وصلت إلى مرحلة مهمة في مشاريعها الهادفة إلى وقف الاعتماد على الخارج في مجال محركات الطائرات بدون طيار، وفي تلبية الاحتياجات الجديدة في هذا الخصوص.

مستشار الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، قال في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر" إن "طائرتنا بدون طيار المحلية ANKA، أجرت أول عملية تحليق لها عبر المحرك المحلي النفاث PD-170 والذي يعمل بالديزل".

وأضاف "أشكر موظفي توساش لصناعة المحركات، ورئاسة الصناعات الدفاعية، الذين عملوا منذ ليلة البارحة (الأربعاء) رغم برودة الطقس التي وصلت درجتها 10 تحت الصفر، ونجحوا بوقف اعتماد بلادنا على الخارج في مجال جديد".

ومن المنتظر أن تحل المحركات المحلية الجديدة محل نظيراتها التي كانت تستورد من الخارج، وتستخدم حاليا في طائرات ANKA".

** 4 آلاف ساعة من الاختبار

وقبيل البدء باستخدام المحركات المحلية الجديدة، اختبرت تركيا محركها الجديد أكثر من 4 آلاف ساعة، منذ يناير/ كانون الثاني 2017، لتصل إلى مستوى المعايير الدولية المطلوبة بذلك.

ويعد المحرك الوطني "PD170" رائدًا في مجاله، من خلال 170 حصان من القوة التي يوفرها على ارتفاع 20 ألف قدم.

ومع بدئها في استخدام المحرك الوطني المذكور، انطلقت في أعمال تطوير المحرك PD220 الأكثر تطورا من المحرك الأول.

وسلمت شركة صناعة المحركات الجوية، نظيرتها "بيرقدار" المتخصصة في صناعة طائرات بدون طيار، محركا محليا من طراز PD170 في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، لاختباره على طائرات بدون طيار AKINCI المحلية وهي من صناعة "بيرقدار".