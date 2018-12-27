تركيا تستضيف فعاليات "اليوم العالمي لمكافحة التصحر 2019"

تستضيف تركيا في 17 يونيو/ حزيران المقبل، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، التي تجري سنويا بمساهمة من الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

جاء ذلك في تعميم رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية التركية، في عددها الصادر، الخميس.

وذكر التعميم أن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، تُنظّم كل عام في بلد مختلف.

وأضاف أن تركيا تقدمت بطلب إلى الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لاستضافة فعاليات 2019، وأن الأخيرة وافقت على ذلك وقررت إجراء الفعاليات في تركيا.

وأوضح التعميم الرئاسي، أن فعاليات 2019، توافق الذكرى السنوية الـ 25 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الأمر الذي يزيد من أهمية استضافة تركيا للفعاليات.

وأشار التعميم إلى أن فعاليات النسخة القادمة تهدف إلى زيادة الوعي لدى الرأي العام حول مخاطر انتشار التصحر والجفاف وآثاره السلبية على المجتمع.