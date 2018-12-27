منظمات إغاثة تركية تهرع إلى نجدة 25 ألف نازح شردتهم السيول شمالي سوريا

هرعت منظمات إغاثة تركية، الخميس، إلى نجدة نحو 25 ألف نازح غمرت مياه السيول خيامهم شمالي وشمال غربي سوريا.

واليوم، غمرت مياه السيول الناجمة عن سقوط أمطار غزيرة على مدى يومين 11 مخيما للنازحين في ريفي محافظتي إدلب واللاذقية؛ ما تسبب في تشريد قاطني تلك المخيمات الواقعة قرب الحدود التركية.

لكن النجدة جاءت سريعة من منظمات الإغاثة التركية لهؤلاء النازحين الذين لجؤوا إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وحول ذلك، قال قادر أق عوندوز، المنسق الميداني في الهلال الأحمر التركي، إنهم بدؤوا التنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" لمساعدة المتضررين من السيول.

وأوضح أنهم قاموا كمرحلة أولى بإرسال خيام وبطانيات وأطعمة معلبة تزامنا مع بدء عملية لتقدير احتياجات النازحين المتضررين.

من جانبه، قال سليم طوسون، المسؤول الإعلامي في هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، إنهم أرسلوا إلى مراكز الإيواء المؤقتة، التي لجأ إليها المتضررون، مساعدات تتضمن بطانيات وألبسة شتوية وأحذية وقماشا داخليا للخيم من المستودعات المشتركة مع المنظمات الخيرية المحلية.

وحذر طوسون من أن عدد المتضررين كبير؛ لذلك فهم ينتظرون دعما من المتبرعين، لافتاً إلى أنهم يمتكلون 800 خيمة سيتم نصبها في المناطق التي لم تتأثر من السيول من أجل إسكان المتضررين فيها.