"الأخطبوط".. الوجه الجديد لقدرات تركيا في الدفاع الإلكتروني

"الأخطبوط"، نظام تركي للدفاع الإلكتروني، يسعى مطوروه إلى توسيع استخدامه ليشمل الوكالات العامة والبلديات والمزيد من المؤسسات في القطاع العام. ويرجع الفضل إلى هذا النظام في منع هجوم إلكتروني استهدف أحد أوامر القوات المسلحة التركية،

ثم تصدر اسم "الأخطبوط" عناوين الصحف وتحدثت عنه وكالات الأنباء بإسهاب بُعيد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان الأربعاء الماضي عن دوره الفعال في الدفاع.

وقال أردوغان: إن النظام الذي "قمنا بتطويره" تمكن من إيقاف هجومًا إلكترونيًا استهدف أحد الأوامر العسكرية، ونظرا لكفاءته فقد تم تضمينه مؤخرا في تدريبات سلامة الأمن الإلكتروني للناتو.

بدأ نظام "الأخطبوط" كنظام للأمن الالكتروني العسكري منذ إطلاقه في عام 2016.

ويدير نظام "الاخطبوط" المركز التركي للمعلوماتية والشبكات بالاشتراك مع القطاع الخاص، وقد بدأ أصلا بتوفير الحماية ضد الهجمات الإلكترونية لجميع أنظمة المعلومات، باعتماده على نظام "باردوس" المحلي وذلك بغرض تجنب التهديدات الخارجية التي لا يمكن احتواؤها.

ويمتلك نظام "الأخطبوط" دليل استخدام سهل مع الكثير من الميزات الأخرى مثل جدار الحماية، وتطبيقات الويب، والبريد الإلكتروني، وكشف الهجوم، والإنذار المبكر ضد الهجمات الإلكترونية، والاتصال الآمن بالإنترنت والاستفادة من تقنيات المصادر المفتوحة، فهو يوفر حلاً متكاملاً للأمن الإلكتروني.

بدأت القوات المسلحة التركية في استخدام "الأخطبوط" في أبريل 2016، وسيجري اختبار النظام للاستخدام المدني لأول مرة هذا العام، في بلدية أيوب سلطان في إسطنبول. ومن المتوقع أن يتم تثبيته في أماكن أكثر ليخدم القطاع العام.

وكان النظام المذكور قد واجه أخطر تحدٍ له في فبراير الماضي؛ عندما تمكن من صد هجمات هدفت إلى تعطيله على أجهزة الكمبيوتر التابعة في أحد فروع القوات المسلحة التركية. ومهد ذلك الإنجاز لمشاركته في عمليات الاستكشاف والتدريب التي يجريها حلف الناتو للسلامة الإلكترونية بين 10حزيران و29 تموز من العام القادم.

يشار إلى أن تركيا كانت هدفاً للعديد من الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق في السنوات العشر الماضية.

ففي عامي 2011 و2012 استهدفت جماعة قرصنة عالمية مجهولة، هيئة مراقبة الاتصالات التركية بهجمات إلكترونية.

كما شهدت مئات الآلاف من مواقع الويب في تركيا العديد من الهجمات الإلكترونية التي أثرت على سرعة الإنترنت لمدة أسبوعين.