"الجيش الوطني السوري" يعلن تحريك أرتاله برفقة القوات التركية نحو منبج

أعلنت قيادة الجيش الوطني السوري بدء تحريك أرتال تابعة له نحو منبج، إلى جانب وحدات الجيش التركي، وذلك بعد ساعات من تقارير إعلامية عن دخول قوات الأسد إلى المدينة، الأمر الذي شكك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في صحته.

وقال بيان صادر عن الجيش الوطني، وهو تحالف لمجموعة من فصائل الجيش الحر المقاتلة في المناطق المحررة، شمالي البلاد: "بدأت أرتال الجيش الوطني السوري جنباً إلى جنب مع قوات الجيش التركي بالتحرك نحو خطوط الجبهة معلنة جاهزيتها بالكامل على حدود مدينة منبج لبدء الأعمال العسكرية لتحرير المدينة".

وأضاف البيان أن هذا التحرك يأتي "استجابة لمناشدات أهلنا في مدينة منبج لتخليصهم من عصابات الأحزاب الانفصالية الإرهابية الـ ي ب ك/بي كا كا".