الدفاع التركية: ليس من حق "ي ب ك" الإرهابي دعوة أحد إلى منبج

حذرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، من "التصرفات والخطابات الاستفزازية" في سوريا، وذلك بعد إعلان نظام الأسد دخول قواته إلى منبج إثر دعوة تنظيم "ي ب ك" الإرهابي له.

ودعت وزارة الدفاع، في بيان، "كافة الأطراف بسوريا" إلى "الابتعاد عن كافة التصرفات والخطابات الاستفزازية التي من شأنها مفاقمة غياب الاستقرار في المنطقة".

ورداً على مطالبته قوات الأسد بدخول منبج، أكدj وزارة الدفاع التركية أن "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي الذي يسيطر على المنطقة بقوة السلاح "ليس لديه الحق أو الصلاحية للحديث باسم أهالي المنطقة أو دعوة عناصر أخرى إليها".

وبالتزامن مع ذلك، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن النظام السوري يقوم بحرب نفسية فيما يتعلق بإعلان دخوله منبج، مشدداً على أنه لا تأكيدات حول ذلك بحسب الاستخبارات التركية.