600 مليون دولار قيمة الصادرات التركية من المعكرونة للعام الجاري

بلغت صادرات تركيا من المعكرونة 1.2 مليون طن عام 2018، بقيمة 600 مليون دولار، وفقا لتصريحات لرئيس جمعية صناع المعكرونة.

وقال عبد القادر كولاهجي أوغلو إن إجمالي الدخل من قطاع المعكرونة في تركيا قد بلغ مليار دولار في عام 2018.

وأشار إلى أن صادرات قطاع المعكرونة قد ارتفعت بنسبة 14 في المئة في العام الحالي، مقارنة مع 2017.

وأكد أن الهدف الذي تم تحديده في بداية العام وهو تصدير 1.2 مليون طن من المعكرونة، قد تم تحقيقه فعلا.

يذكر أن تركيا تصدر المعكرونة إلى 154 دولة في العالم، فيما تستحوذ أفريقيا على الحصة الأعلى بنسبة 68 في المئة من صادرات المادة.

وتوقع كولاهجي أوغلو بأن صادرات المعكرونة في البلاد سترتفع بنسبة 15 في المائة في عام 2019.

هذا وتعد تركيا واحدة من بين أكبر ثلاث دول مصدرة للمعكرونة إضافة إلى إيطاليا والصين، وفقا لما ذكره مرصد ماستشوستس التابع للوكالة التكنولوجية لمتابعة نمو الاقتصاد.

في الوقت ذاته، تظهر دراسات المرصد أن الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا أكثر الدول استيرادا للمعكرونة.