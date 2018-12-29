تركيا تجلب إرهابيًا ينتمي لمنظمة "غولن" من أذربيجان

أفاد مصدر أمني، أن جهود المخابرات التركية، أثمرت عن توقيف شخص مطلوب ينتمي لمنظمة "غولن" الإرهابية، في أذربيجان.

وقال المصدر المطلع، السبت، إن جهاز المخابرات يواصل عملياته خارج تركيا، في إطار مكافحة منظمة "غولن" المتورطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز/يوليو 2016.

ولفت إلى أن الشخص المذكور، مدرس يدعى "محمد غلن"، كان يعمل في مدارس تابعة للمنظمة في أذربيجان، والتي تم إغلاقها عقب محاولة الانقلاب.

وأوضح المصدر ذاته، أن "غلن" ضُبط أثناء محاولته الدخول إلى بيلاروسيا بجواز سفر مزوّر، وأنه أُعيد إلى أذربيجان.

وإثر ذلك توجه فريق من المخابرات التركية إلى أذربيجان، وجلب غلن المطلوب على خلفية الانتماء إلى "منظمة إرهابية مسلحة".