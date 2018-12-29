تركيا تدين الهجوم الإرهابي على حافلة سياح بالقاهرة

أدانت تركيا الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلةً تقل سياحًا في العاصمة المصرية القاهرة، مساء الجمعة، مخلّفًا قتلى وجرحى.

وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية: "تلقينا بأسىً أنباء الهجوم الذي استهدف حافلة تقل سياحًا في القاهرة، وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين".

وأضاف البيان "ندين هذا الهجوم الإرهابي البغيض، ونقدم عزاءنا لعائلات من فقدوا حياتهم فيه، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وفي وقت سابق، وقع تفجير بحافلة سياحية قرب منطقة الأهرامات، غرب القاهرة، وأعلنت السلطات المصرية مقتل ثلاثة أشخاص بينهم سائحان ومشرف الحافلة المصري، وإصابة 11 آخرين.