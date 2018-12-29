تركيا تفرض حظراً وقيوداً على إعلان أو ترويج أطعمة الأطفال غير الصحية

أعلنت وزارة التجارة التركية، الخميس، حظراً على ترويج الأطعمة الخالية من القيمة الغذائية، مثل رقائق البطاطا والشوكولا والحلويات المخصصة للأطفال.

وشمل الحظر، بحسب بيان للوزارة، منع الهدايا المتضمنة في هذه الأطعمة، التي تهدف لتسويقها بشكل أكبر، كما شمل الحظر أيضاً الإعلانات التجارية لهذه الأطعمة خلال البرامج التلفزيونية والإذاعية الموجهة للأطفال.

وبموجب التعليمات الجديدة، فإن "كيندر سربرايز"، الذي ينتجه عملاق الحلويات الإيطالي "فيرو"، وهو وهو عبارة بيضة مصنوعة من الشوكالا وتحتوي هدية بلاستيكية بداخلها، سيكون ممنوعاً من التداول في السوق التركية اعتباراً من حزيران/ يونيو 2019.

وأوضحت وزارة التجارة أن المعلومات المفصلة حول المنتجات التي ينطبق عليها الحظر تقوم وزارة الصحة بنشرها على موقعها الرسمي.

وستقوم هيئة الإعلانات التركية بفرض غرامة ما بين 8546 ليرة تركية و341961، على الشركات التي تنتهك الحظر، وذلك بحسب المنصة التي يتم نشر الإعلانات فيها. وفي حال تكرر انتهاك الحظر، فإن هيئة الإعلانات ستكون مخولة بفرض بمضاعفة الغرامة حتى 10 أضعاف.

وفيما يتعلق بالإعلانات التي يمكن نشرها خلال البرامج غير المخصصة للأطفال، فإنها ستكون مترافقة بتحذيرات مكتوبة أو شفهية، تشجع على اتباع نظام غذائي متوازن.