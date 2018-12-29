مقاتلة "الطائر الحر" التركية تتجاوز اختبار الحماية الذاتية

نجحت النسخة المسلحة من طائرة "حُر قوش" (الطائر الحر)، التركية محلية الصنع، في اجتياز اختبارٍ لخاصية الحماية الذاتية.

وحلقت المقاتلة، السبت، في أجواء منطقة "قهرمان قزان" بالعاصمة أنقرة، في إطار الاختبار، واجتازته بنجاح، لتتقدم خطوة أخرى نحو الجاهزية الكاملة.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال رئيس الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، إن "الطائر الحر" تمضي قدمًا نحو الانضمام إلى مهام الدعم الجوي قريبًا، فضلًا عن كونها طائرة تدريب.

وتعمل شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية على تطوير الطائرة، بهدف تلبية احتياجات التدريب لدى القوات الجوية، والدعم الجوي القريب في مناطق العمليات لقيادتي القوات البرية والدرك.

كما أجرت المقاتلة أول اختبار لإطلاق النار بصواريخ "لومتاس"، التي تنتجها شركة "روكيتسان" المحلية، في ولاية قونية وسط البلاد.

وتواصل هذه النسخة حاليًا اختبارات إطلاق صواريخ وذخائر مختلفة، لتكتسب خصائص جديدة.

ومن المقرر أن تكون المقاتلة بوزن 5 أطنان تقريبًا، وقادرة على نقل حمولة بوزن 1.5 طن، مع إمكانية تنفيذ المهام ليلًا ونهارًا عبر تقنية الأشعة تحت الحمراء.

وتتيح الطائرة التدريب على الملاحة والطيران الآلي لتنافس قريناتها في العالم.