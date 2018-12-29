موسكو.. انطلاق مباحثات تركية - روسية رفيعة حول سوريا

انطلقت في العاصمة موسكو، السبت، مباحثات تركية روسية، بمشاركة وزراء خارجية ودفاع البلدين ومسؤولين رفيعين، لمناقشة التطورات في سوريا.

وضم الاجتماع وزيري الخارجية والدفاع التركيين، مولود تشاووش أوغلو، وخلوصي أكار، ونظيريهما الروسيين سيرغي لافروف، وسيرغي شويغو، بحسب مراسل الأناضول.

والتقى الوزيران التركيان، بالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، نظراءهم الروس في مقر وزارة الدفاع بموسكو.

وفي كلمة قبيل انطلاق الاجتماع، قال تشاووش أوغلو، إن هناك تعاون وثيق بين تركيا وروسيا وإيران في مسار أستانة حول سوريا.

وأشار إلى أن هذا التعاون ساهم في تحقيق تقدم هام بسوريا في العديد من المجالات، بما في ذلك العملية السياسية.

وبيّن تشاووش أوغلو أن زيارة الوفد التركي إلى روسيا، ستتناول التطورات الأخيرة في سوريا.

وأضاف: "سنبحث مع شركائنا الروس ما يمكننا القيام به في سوريا في المرحلة القادمة".

وتابع: "لقد أرسلنا الرئيس رجب طيب أردوغان، بشكل خاص، لأنه يولي أهمية كبيرة لعلاقاتنا مع روسيا في القضايا الإقليمية".

بدوره قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن الاجتماع سيتناول وضع محافظة "إدلب" السورية.

وأوضح أنهم سيبحثون أيضًا انسحاب الولايات المتحدة المزمع من سوريا، والتطورات الأخيرة شرق نهر الفرات.

ويشارك في الاجتماع من الجانب الروسي أيضًا رئيس الأركان فاليري غيراسيموف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف.

ويخطط الجانبان لإجراء مشاورة بشأن العمليات العسكرية التركية ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا.