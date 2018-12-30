أكار: عازمون على تحقيق إنجازات في الصناعات الدفاعية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن القوات المسلحة، تواصل خدمة مصالح الأمة التركية وتحقيق إنجازات مهمة في مجال الصناعات الدفاعية عبر تتبع هدي العقل ونور العلم.

وأضاف في بيان نشره أكار بمناسبة العام الجديد: "استذكر بكثير من الإجلال والاحترام ذكرى مصطفى كمال أتاتورك (مؤسس الجمهورية التركية) ورفاقه، وجميع الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً لتراب الوطن المقدس والأمة التركية النبيلة ووحدتهما وسيادتهما واستقلالهما".

وتابع: "ستواصل وزارة الدفاع خدمة وحماية حقوق ومصالح الأمة التركية النبيلة، وزيادة كفاءة وردع وهيبة القوات المسلحة"، مشددًا أن الإنجازات التي وصلتها القوات المسلحة التركية خلال الأعوام الماضية كانت نتاجًا للدعم المقدم من الأمة.

ولفت إلى عزم القوات المسلحة التركية على ضمان أمن وسلامة كامل التراب التركي وسلامة مواطني الدولة، ومكافحة كافة أنواع التهديدات والمخاطر وعلى رأسها التنظيمات الإرهابية وأبرزها تنظيم "غولن" ومنظمة "بي كا كا" وتنظيمي "ب ي د/ ي بك/ ك ج ك" و"داعش" الإرهابية.

وأشار إلى أن أسرة وزارة الدفاع تواصل عملها بكل إخلاص وكفاءة، يحدوها الأمل في تحقيق أعلى درجات النجاح خلال 2019، في فترة تتزايد فيها المخاطر والتهديدات على المستويين الإقليمي والعالمي، وتتضاعف مساهمات القوات المسلحة التركية في إرساء السلام العالمي والإقليمي.

كما ثمن أكار عبر البيان العمليات الناجحة التي يجريها الجيش التركي ضد معاقل الإرهاب داخل وخارج الحدود.

وهنّأ القوات التركية العاملة في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو) والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعثات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأفغانستان وكوسوفو والبوسنة والهرسك وقطر ولبنان والسودان والصومال وخليج عدن، مشيدًا بالجهود التي تبذلها للمساهمة في إرساء السلام العالمي.

وتعهّد أكار بزيادة قدرات القوات المسلحة في مجال الصناعات الدفاعية، وتحقيق إنجازات مهمة عبر تتبع هدي العقل ونور العلم للوصول بتركيا إلى فوق مستوى الحضارة المعاصرة.