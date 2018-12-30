استمرار تدفق التعزيزات العسكرية التركية على الحدود مع سوريا

وصلت تعزيزات عسكرية جديدة، الأحد، إلى ولايتي غازي عنتاب وماردين جنوبي تركيا.

وأفادت مصادر صحفية بأن تعزيزات عسكرية انطلقت على متن قطار من محطة "عريفية" بولاية صقاريا شمال غربي البلاد، وصلت محطة "باش بينار" في غازي عنتاب.

وأوضح أن التعزيزات، وهي عبارة عن عربات عسكرية، انطلق قسم منها عبر شاحنات إلى الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود السورية، بينما توجه قسم آخر إلى ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد.

وفي وقت سابق من الأحد، وصل رتل عسكري محمل بمدافع إلى قضاء "قزل تبه" بولاية ماردين قادما من الولاية الجارة شانلي أورفة.

ومنذ أيام، تتوالى تعزيزات الجيش إلى المنطقة وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية ضد تنظيمات إرهابية شمالي سوريا.