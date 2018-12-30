تعرف على قصة فاطمة التركية التي كرست حياتها لخدمة القطط

تعرف فاطمة باستيك بين أفراد حيها بـ"أم القطط"، منذ أن كرست حياتها قبل 12 عاما، للعناية بقطط الشوارع في مدينة إسكندرون بولاية هطاي جنوبي تركيا.

تجمع فاطمة، التي تبلغ من العمر 65 عاما، مساعدات محبي القطط من أهالي منطقتها، وتشتري بها طعاما وتقضي وقتها في شوارع المدينة وأزقتها وحدائقها تطعم القطط وتلعب معهم وتستمتع بمحبتهم.

وبالإضافة لإطعامهم والعناية بهم، صنعت فاطمة منازل للقطط من الكرتون، ووضعتها في عدد من شوارع وأزقة المدينة.

وقالت فاطمة، إنها تعيش وحدها وتقضي معظم وقتها مع القطط، حتى إنها كثيرا ما تنام بالقرب منهم في الحدائق خلال فصل الصيف.

وروت فاطمة كيف ماتت إحدى القطط بسبب هجوم تعرضت له من كلب وتركت خمس قطط صغيرة، تولت هي رعايتهم ليلا ونهارا طوال فصل الصيف حتى أنها لم تبت في بيتها ولا ليلة.

ترعى فاطمة ما بين 50 إلى 60 قطا وأحيانا ما يزيد عن ذلك، كما أنها تذهب بالقطط المريضة إلى طبيب بيطري وتعتني بهم حتى الشفاء.

وعن شعورها وهي تقضي وقتها مع القطط تقول: "أجد السعادة والراحة مع القطط، إنهم يعرفونني جيدا ويهرعون إلي ما أن يشاهدونني قادمة من بعيد، القطط هم أقرب أصدقائي، وأجد سعادتي في العناية بهم".