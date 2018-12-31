أردوغان: تلاحم الشعب والحكومة أحبط الهجوم الاقتصادي على بلادنا

تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، بالاستمرار في ملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم في جحورهم، مؤكدا أنه بفضل تلاحم الشعب مع الحكومة تمكنت تركيا من التغلب على تقلب أسعار الصرف والفائدة والتضخم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في مدينة إسطنبول.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا تعرضت لمختلف أشكال التهديدات من إثارة الفوضى وأعمال الشغب، وحفر خنادق من قبل إرهابيي "بي كا كا"، ومؤامرات حيكت على صعيد القضاء، ومحاولة انقلاب عسكرية (في 15 يوليو/تموز 2016).

ولفت إلى دفع العديد من المنظمات الإرهابية باتجاه حدود تركيا لتهديدها.

وتابع: "ومؤخرا وجهوا السلاح الاقتصادي في وجوهنا، وأمطرونا بوابل الرصاص بأسعار صرف العملات والفائدة والتضخم".

واستدرك: "لقد تمكنا من السيطرة على هذا الهجوم بفضل البنية التحتية القوية والإجراءات السريعة التي حققناها في بلادنا طوال 16 عامًا".

وأكد أن تركيا تمكنت من التغلب على وهزيمة هذه التهديدات عبر تلاحم الشعب وحكومته.

وقال أردوغان: "قلنا إننا قد نأتي على حين غرة وها نحن قد وفينا بوعدنا وداهمنا الإرهابيين في جحورهم وقضينا ونقضي عليهم"، في إشارة إلى تنفيذ بلاده عمليات عسكرية داخل وخارج البلاد على غرار عملتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".