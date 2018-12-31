طالع.. حصاد عام 2018 في تركيا

ظلت تركيا محوراً لأحداث داخلية وخارجية سياسية واقتصادية هامة جداً خلال عام 2018 تنوعت ما بين الانتخابات الحاسمة وتغيير نظام الحكم واستمرار العمليات العسكرية وتوسعها في الداخل والخارج، وبين ظروف اقتصادية صعبة مرت بها البلاد، وصولاً لحادثة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي على الأراضي التركية وتحولها للقضية الأبرز في العالم على مدى الأشهر الماضية.

وكان الحدث الأبرز على الإطلاق هو اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول وتقطيع وإخفاء جثمانه، الأمر الذي سبب ردود فعل عالمية غير مسبوقة ضد ولي عهد السعودية محمد بن سلمان .

على الصعيد السياسي الداخلي كانت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في تركيا وفوز الرئيس أردوغان بالانتخابات وتحول البلاد رسميا إلى النظام الرئاسي هو الحدث الأبرز داخلياً.

وكانت عملية غصن الزيتون التي أطلقتها تركيا لتطهير مدينة عفرين ومحيطها شمالي سوريا من عناصر التنظيمات الإرهابية على رأسها ب يد/ بي كا كا الإرهابي هي الحدث الأبرز عسكرياً.

كما كانت الأزمة السياسية بين أنقرة وواشنطن من الأحداث التي ألقت بظلالها على عام 2018، صاحبها أزمة اقتصادية. و كانت الأزمة هي الأسوء في تاريخ علاقات البلدين منذ العقوبات الأمريكية على تركيا عام بسبب قيام تركيا بعملية عسكرية في شمال جزيرة قبرص لتأمين السكان الأتراك هناك.

وعلى الصعيد الاقتصادي كان الحدث الأبرز هو الهجمات الاقتصادية التي تعرضت لها تركيا عبر التلاعب بأسعار الصرف وفرض واشنطن رسوم جمركية إضافية على سلع تركية، مما أدى إلى تدهور في سعر صرف الليرة وارتفاع للدولار،وانخفاض في نسب النمو، صاحبه ارتفاع ملحوظ في نسبة التضخم وأسعار الفائدة.

من الناحية الأمنية حققت تركيا نجاحاً كبيراً في محاربة الإرهاب والقبض على العديد من منتسبي التنظيمات الإرهابية المختلفة وفي مقدمتها داعش وبي كا كا، إضافة إلى منظمة غولن الإرهابية.

وشهدت تركيا عدة حوادث مؤلمة، كان أبرزها سقوط طائرة خاصة في إيران قتل فيها 11 تركية بينهن ابنة أحد أكبر رجال الأعمال في البلاد التي كانت عائدة من حفلة أقامتها مع صديقاتها بدبي احتفالاً بزواجها، وبعد أسابيع من حادث قطار في منطقة تكيرداغ القريبة من إسطنبول أوقع 24 قتيلاً وعشرات الجرحى، وقع نهاية العام حادث آخر في قطار بالعاصمة أنقرة خلف 9 قتلى وعشرات الجرحى أيضاً.

راحلون

فقدت تركيا المؤرخ البروفيسور فؤاد سيزغين، الذي فارق الحياة عن 94 عاماً، وهو من أبرز المؤرخين في تركيا والعالم، ورحل تاركاً لتركيا مكتبة ومتحفاً لا يقدران بثمن، وشارك اردوغان في جنازته.

كما سجل العام رحيل أبرز مصور في تاريخ تركيا أرا غولر صاحب أقدم أرشيف صور عن تاريخ إسطنبول، وفقدت الدراما التركية أشهر الممثلين منير أوزكال الذي فارق الحياة عن 93 عاماً.

وفي المجال الرياضي كان حصول لمنتخب التركي لكرة القدم لمبتوري الأطراف على المركز الثاني ببطولة العالم، وفوز سيدات فريق "وقف بنك" للكرة الطائرة يتوجن ببطولة العالم للأندية، هما أكبر حدثين رياضيين على مدار العام.

يناير/ كانون ثاني

1 يناير: إنطلاق أكبر متجر إلكتروني تركي قطري بالدوحة، تحت شعار "من تركيا إلى باب منزلك"، بالتعاون بين مؤسستي البريد الحكومي في البلدين.

4 يناير: هيئة محلفين أمريكية تدين النائب السابق لرئيس بنك "خلق" التركي، محمد هاكان أتيلا، في خمس تهم من أصل ست وجهت إليه، خلال محاكمته بالولايات المتحدة في قضايا تتعلق بخرق العقوبات الأمريكية على إيران

19 يناير: وفاة اللاعب الأولمبي التركي بطل رفع الأثقال نعيم سليمان أوغلو، الملقب بـ "رياضي القرن" وبـ"هرقل الصغير" عن عمر ناهز الـ50 بعد صراع مع المرض

20 يناير: رئاسة الأركان التركية تعلن بدء عملية "غصن الزيتون" لتطهير منطقة عفرين شمالي سوريا من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها ب ي د/ بي كا كا وداعش.

26 يناير: تركيا تعلن الحداد الوطني لمدة يوم تضامناً مع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في سيناء المصرية وأودى بحياة 308 مواطنين.

28 يناير: الجيش التركي والجيش السوري الحر يعلنان السيطرة على جبل برصايا الاستراتيجي بعفرين في إطار عملية غصن الزيتون.

نوفمبر/ شباط

1 فبراير: سكان تركيا يتجاوزون عتبة 80 مليون نسمة لأول مرة

3 فبراير: حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا ينتخب كمال قليتشدار أوغلو رئيساً له للمرة الخامسة على التوالي.



5 فبراير: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجري للفاتيكان ويلتقي البابا فرنسيس في أول زيارة لرئيس تركي للفاتيكان منذ 59 عاماً.

8 فبراير: الحكومة التركية تطلق تطبيقاً يتيح للمواطنين معرفة شجرة عائلاتهم حتى عام 1800 من خلال البوابة الإلكترونية للحكومة.

مارس/ آذار

13 مارس: البرلمان التركي يوافق على قانون يسمح بعقد تحالفات انتخابية بين الأحزاب السياسية



18 مارس: الجيش التركي والجيش السوري الحر يعلنان السيطرة الكاملة على مركز مدينة عفرين في إطار عملية غصن الزيتون.

أبريل/ نيسان

3 نيسان: وضع حجر الأساس لمشروع محطة آق قويو النووية بولاية مرسين جنوبي تركيا

18 أبريل: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في الرابع والعشرين من يونيو

مايو/ أيار

10 مايو: فريق آق حصار بلدية سبور يفوز بكأس تركيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على فريق فنربهتشه

14 مايو: تركيا تعلن الحداد الوطني لمدة ثلاثة أايام على أرواح الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا في الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة

30 مايو: أنقرة وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق على "خريطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

يونيو/ حزيران

2 يونيو: انتخاب رجل الأعمال التركي علي كوتشئيساً لنادي فنربهتشه التركي الذي يعد واحداً من أعرق الأندية التركية، خلفاً لعزيز يلدريم الذي كان يترأس النادي منذ عام 1998



4 يونيو: وزير الخارجية التركي يعلن التصديق على اتفاق خارطة الطريق حول منبج خلال لقائه مع نظيره الأمريكي بومبيو في واشنطن

12 يونيو: بدء تشغيل خط أنابيب (تاناب) لنقل غاز آذربيجان إلى أوروبا عبر الأراضي التركية

18 يونيو: رئاسة الأركان التركية تعلن بدء الجيشين التركي والأمريكي تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

24 يونيو: الأتراك يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية ونواب البرلمان

24 يونيو: النتائج الأولية غير الرسمية تظهر حصول رجب طيب أردوغان على نسبة 52,53 % من الأصوات بعد فرز نحو 97% من الصناديق ما يعني فوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية.

30 يونيو: وفاة المؤرخ التركي الشهير فؤاد سزكين رائد تاريخ العلوم الإسلامية عن عمر ناهز الـ94 .

يوليو/تموز



4 يوليو: اللجنة العليا للانتخابات التركية تعلن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وفوز رجب طيب أردوغان بالرئاسة بعد حصوله على 52.59% من الأصوات بفارق كبير عن أقرب منافسيه محرم اينجه الذي حصل على 30.64 %.

9 يوليو: رجب طيب أردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية أمام البرلمان

10 يوليو: تعيين الفريق أول ياشار غولر، رئيسًا جديدًا للأركان العامة للقوات المسلحة، خلفًا لخلوصي أكار، الذي تولى حقيبة الدفاع في التشكيلة الوزارية الجديدة.

12 يوليو: البرلمان التركي ينتخب بن علي يلدريم رئيس الوزراء السابق مرشح حزب العدالة والتنمية رئيساً له في جولة التصويت الثالثة بغالبية 335 صوتاً.

19 يوليو: تركيا تنهي العمل بحالة الطوارئ بعد عامين من تطبيقها على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قامت بها منظمة "غولن" الإرهابية في 15 يوليو/تموز 2016.

20 يوليو: تركيا وهولندا تعلنان تطبيع العلاقات بينهما بعد الأزمة التي نشبت بين البلدين في مارس 2017

22 يوليو: اللاعب الألماني من أصول تركية مسعود أوزيل يعتزل اللعب الدولي لمنتخب ألمانيا بعد تعرضه لهجمات عنصرية من قبل الإعلام وبعض الساسييين في ألمانيا بسبب التقاطه صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

25 يوليو: القضاء التركي يقرر فرض الإقامة الجبرية، عوضًا عن الحبس، على القس الأمريكي "أندرو برانسون" الذي كان يُحاكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين.



26 يوليو: الرئيس الأمريكي ترامب يهدد بفرض عقوبات على تركيا حال عدم الإفراج عن القس الأمريكي برانسون، والرئاسة التركية ترد بأن واشنطن لن تحصل على أي نتيجة عبر توجيه التهديدات لأنقرة.

أغسطس/ آب

1أغسطس: وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات ضد مسؤولين أتراك بينهم وزير العدل عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان صويلو ردا على عدم إفراج تركيا عن القس الأمريكي المرتبط بالإرهاب أندرو برونسون.

5 أغسطس: فريق آق حصار بلدية سبور يفوز بكأس السوبر التركي بعد تغلبه على فريق غلاطة سراي حامل لقب الدوري الممتاز

15 أغسطس: الرئيس التركي أردوغان يلتقي أمير قطر بالمجمع الرئاسي بأنقرة وعقب اللقاء الأمير تميم يعلن ضخ استثمارات قطرية بقيمة 15 مليار دولار في تركيا.

15 أغسطس: تركيا تضاعف الرسوم الجمركية الإضافية، المفروضة على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة مثل الأرز وبعض المشروبات الكحولية وأوراق التبغ والسيارات، ومستحضرات التجميل

عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل .

سبتمبر/أيلول

1 سبتمبر: المنتخب التركي للسيدات يحرز الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للرماية بالقوس الكلاسيكي مدينة لغنيتسا البولندية.

1 سبتمبر: انطلاق فعاليات المعرض الدولي الرابع للكتاب العربي في إسطنبول أكبر معرض للكتاب العربي خارج الوطن العربي

7سبتمبر: الرئيس التركي أردوغان يشارك بالقمة الثلاثية حول سوريا مع نظيريه الروسي والإيراني بطهران.

7 سبتمبر: تركيا وهولندا تعيين سفيرين بشكل متبادل في البلدين، على خلفية قرارهما المتعلق بتطبيع العلاقات في يوليو/ تموز الماضي.

11 سبتمبر: عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، تتسلم جائزة التقدير للخدمات الإنسانية، في حفل توزيع جوائز المنتدى العالمي للمانحين بلندن.

12 سبتمبر: جهاز الاستخبارات الوطني التركي يلقي القبض على الإرهابي "يوسف نازيك" المدرج على القائمة الزرقاء للمطلوبين، والعقل المدبر لتفجير "ريحانلي" بولاية هاطاي جنوب تركيا الذي راح ضحيته 53 مواطنا تركيا.

أكتوبر/ تشرين أول

2 أكتوبر: اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخولة مقر قنصلية بلاده في إسطنبول.



3 أكتوبر: البرلمان التركي يوافق على تمديد فترة تفويض الحكومة لعام واحد، لإرسال قوات لإجراء عمليات عسكرية في العراق وسوريا.

3 أكتوبر: المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن يعلن أن الصحافي السعودي جمال خاشقجي لا يزال في القنصلية السعودية في اسطنبول

4 أكتوبر: وزارة الخارجية التركية تستدعي السفير السعودي لدى أنقرة، وليد بن عبد الكريم الخريجي، للاستفسار عن وضع الصحفي السعودي جمال خاشقجي

4 أكتوبر: استشهاد 7 عسكريين أتراك إثر لغم زرعه إرهابيون على جانب إحدى الطرق بمنطقة "غرجوش" بولاية باطمان وسط البلاد.

6 أكتوبر: مصادر أمنية تركية تعلن أن 15 سعوديا بينهم مسؤولون وصلوا إسطنبول بطائرتين ودخلوا القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي قبل العودة إلى البلدان التي قدموا منها. والنيابة العامة بإسطنبول تفتح تحقيقاً موسعاً بشأن الحادث

10 أكتوبر: الأمن التركي يكشف معلومات عن 15 سعودياً دخلوا تركيا وغادروها يوم اختفاء خاشقجي

12 أكتوبر: وفد سعودي يصل العاصمة التركية، أنقرة بعد أن قرر البلدان تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن مصير خاشقجي

12 أكتوبر: محكمة الجنايات في إزمير تقرر إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون بعدما أصدرت حكماً بالسجن بحقه قالت إن المتهم قضاه فعلياً بعد نحو عامين في السجن.

14 أكتوبر: الملك سلمان يهاتف أردوغان ويشكره على ترحيبه بالتعاون في متابعة ملف خاشقجي.

15 أكتوبر: فريق البحث والتفتيش التركي يدخل مقر القنصلية السعودية بإسطنبول للقيام بعمليات فحص وتفتيش داخل مبنى القنصلية لمعرفة مصير الصحفي خاشقجي

16 أكتوبر: البرلمان التركي يقر مذكرة رئاسية لتمديد مهام القوات التركية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل)، لعام آخر.

17أكتوبر: وفاة المصور التركي الشهير أرا غولر الملقب بـ"عين إسطنبول" عن عمر ناهر الـ 90 بعد صراع مع المرض.

20:أكتوبر: السعودية تقر رسمياً بمقتل جمال خاشقجي "إثر شجار" داخل القنصلية في إسطنبول

21 اكتوبر: التركي فاتح أردين يفوز بفضية بطولة العالم للمصارعة وزن 86 كغم في منافسات بطولة العالم للمصارعة للذكور المقامة في العاصمة المجرية بودابست.

25 أكتوبر: انطلاق فعاليات "مهرجان البوسفور السينمائي الدولي السادس" بمشاركة 88 فلما لـ 90 مخرجا من 41 دولة.

25 أكتوبر: السعودية تقر بأن قتل خاشقجي داخل القنصلية بإسطنبول كان بنية مسبقة.

27 أكتوبر: عقد القمو الرباعية بإسطنبول حول سوريا بمشاركة زعماء تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وفرنسا إيمانويل ماكرون، وألمانيا أنجيلا ميركل.

28 أكتوبر: النائب العام السعودي سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب يصل تركيا لإجراء محادثات حول جريمة مقتل خاشقجي

29 أكتوبر:افتتاح المطار الجديد بإسطنبول وسط مراسم احتفالية ضخمة بالتزامن مع احتفالات الذكرى الـ95 لتأسيس الجمهورية التركية.

31: أكتوبر: النيابة العامة بإسطنبول تعلن أن جمال خاشقجي تم قتله خنقاً فور دخوله مبنى القنصلية وفقاً لخطة كانت معدة مسبقاً وتم تقطيع جثمانه.

نوفمبر/ تشرين ثاني

1 نوفمبر: القوات التركية والأمريكية تجري أول دورية مشتركة لهما في إدلب

2 نوفمبر: وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع العقوبات التي كانت فرضتها على وزيري الداخلية والعدل التركيين على خلفية قضية القس الامريكي برانسون

4 نوفمبر: التركية سبيلة أقبولوت تحرز الميدالية الفضية في بطولة أوروبا للجودو تحت 23 عاماً في المجر.

5 نوفمبر: تركيا تحقق المركز الثاني في كأس العالم لكرة القدم لمبتوري الأطراف

19 نوفمبر: الرئيس التركي أردوغان ونظيره الروسي بوتين يشاركان في مراسم تدشين الجزء البحري من "السيل التركي"

25 نوفمبر: التركية شانّور دمير تفوز بالميدالية الفضية في منافسات بطولة الملاكمة العالمية للنساء العاصمة الهندية نيودلهي.

25 نوفمبر: المنتخب التركي للملاكمة من فئة الرجال تحت 18 عاما يفوز بـ6 ميداليات بينها ذهبيتان في بطولة فاليري باباتوف في مولدوفا.

ديسمبر/ كانون أول

1 ديسمبر: أردوغان يعقد عدة لقاءات ثنائية مع نظيريه الأمريكي ترامب والروسي بوتين ورئيس الوزراء الياباني شنزو آبي على هامش اجتماعات قمة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس



9 ديسمبر: سيدات فريق "وقف بنك" للكرة الطائرة يتوجن ببطولة العالم للأندية

11 ديسمبر: استشهاد مدير أمن ولاية ريزة شمالي تركيا إثر تعرضه لإطلاق ناري من قبل أحد أفراد الشرطة داخل مكتبه

19 ديسمبر: وزارة الخارجية الأمريكية توافق على صفقة لبيع تركيا منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي والصاروخي، بقيمة 3.5 مليار دولار.

20 ديسمبر: الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يعلن رسميًا انسحاب قوات بلاده من سوريا، عقب إعلان الرئيس التركي أردوغان اعتزام بلاده القيام بعملية عسكرية لتطهير مناطق شرقي الفرات بشمال سوريا من عناصر تنظيم ب يد/ بي كا كا الإرهابي

25 ديسمبر: البرلمان التركي يوافق على تمديد بقاء قوات من الجيش التركي لعامين إضافيين بأفغانستان في إطار مهمة "الدعم الحازم" التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)