وسط الثلوج.. أتراك يحتفلون بالعام الجديد

توافد الزوار على منتجع "غيتو" بسفوح جبال "كاتشكار" شمال شرقي تركيا، للاستمتاع بالثلوج والاحتفال بالسنة ال

وشهد المنتجع إقبالا كبيرا من المواطنين، الذين صعدوا إليه بسياراتهم رغم صعوبة الطريق المكسو بالثلوج.

ولتذوق طعم المغامرة تزلج البعض على الثلج مستخدمين إطارات ربطوها في سيارات تتحرك على الطريق المغطى بالثلوج.

في حين استمتع عدد آخر من الزوار باللعب بكرات الثلج، وأقام آخرون حفلات شواء.

وقال عمر صاين، أحد الزوار، للأناضول، إن الأغلبية يزورون "غيتو" في فصل الصيف إلا أنها أجمل شتاء وهي مكسوة بالثلوج.

وأعرب رئيس جمعية السياحة والبيئة في منطقة "أيدار" التي تتبع لها "غيتو"، أردال صاري، عن ترحيبه بزوار المنطقة، قائلا إن الأهالي ودودون ومضيافون ويرحبون بالزوار.