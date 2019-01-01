الأتراك يستقبلون عام 2019 في إسطنبول وأنقرة باحتفالات جماهيرية

استقبل أتراك وسياح أجانب العام الجديد 2019 بمظاهر احتفالية في ساحة تقسيم الشهيرة وشارع الاستقلال في قلب إسطنبول.

وقامت الجماهير المحتشدة بالعد التنازلي بشكل جماعي، للترحيب بالعام الجديد.

وحرص المحتفلون على تصوير مشاهد الألعاب النارية التي زينت سماء المدينة.

كما أشعل البعض مشاعل نارية وأطلق آخرون بالونات محمّلة بالأماني بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وإضافة إلى ساحة تقسيم العريقة، شهدت الساحات والميادين الأخرى في أحياء مثل قاضي كوي، وبشيكطاش، احتفالات مماثلة بمناسبة حلول العام الجديد، وسط تدابير أمنية واسعة.

كما استقبلت العاصمة التركية، أنقرة، العام الميلادي الجديد، باحتفالات شهدتها ساحة "قيزيل آي غوفن بارك"؛ بمشاركة أعداد كبيرة من المواطنين.

احتشدت الجماهير بأعداد غفيرة في الساحة المذكورة؛ لاستقبال عام 2019 غير عابئين بالبرودة الشديدة للأجواء.

كما شهدت العديد من أماكن التسلية المختلفة بكافة أرجاء العاصمة احتفالات مماثلة لاستقبال العام الجديد، مصحوبة بالأغاني، والمقطوعات الموسيقية.

ومع إشارة دقات الساعة تمام الـ12 عشر، إيذانًا بدخول العام الجديد، أشعلت الجماهير الشعلات النارية، وأطلقت الألعاب النارية في السماء ترحيبًا بـ2019.

وفي مدينة إزمير، ثالث كبرى المدن التركية، غربي البلاد، رّحب أهالي المدينة بالعام الجديد باحتفالات مماثلة.

واحتشد المواطنون في ميدان "الجمهورية" وسط المدينة؛ للترحيب بالعام الجديد رغم برودة الأجواء.