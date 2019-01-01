مع دخول 2019 تركيا تدخل رسمياً مرحلة التحضير للانتخابات المحلية

مع مطلع العام 2019، دخلت تركيا رسمياً مرحلة التحضير والاستعداد للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 31 مارس/ آذار المقبل.

وبحسب البرنامج الانتخابي الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات، فإن مرحلة التحضير للانتخابات المحلية بدأت اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2019.

ووفقا للبرنامج الانتخابي، فإن اللجنة العليا للانتخابات، ستعلن الأربعاء، أسماء الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق المقبل.

وفي 27 يناير الجاري، سيتم تحديد شكل البطاقات الانتخابية التي سيدلي بها الناخبون، فيما ستقدم الأحزاب السياسية لوائح مرشحيها إلى اللجنة العليا للانتخابات في 19 فبراير/ شباط القادم.

وستقوم اللجنة العليا للانتخابات بإعلان القوائم النهائية للمرشحين يوم 3 مارس/ آذار المقبل، على أن يبدأ الحظر الدعائي للمرشحين عند الساعة 18:00 يوم 30 من الشهر نفسه.

ويوم 31 مارس المقبل، سيتوجه الناخبون الأتراك في عموم البلاد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية.

وبموجب قرار اللجنة العليا للانتخابات، سيكون محظورًا على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، الإعلان عن نتائج الانتخابات حتى الساعة 24:00 من يوم 31 مارس.