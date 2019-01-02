انتهاء مشروع ترميم قلعة "الفتاة" التاريخية بولاية "وان" شرقي تركيا

أنهت بلدية "أردميت"، التابعة لولاية "وان"، شرقي تركيا، مشروع ترميم قلعة الفتاة التاريخية، وإنشاء شرفة متحركة يمكن للزوار من خلالها مشاهدة القلعة والمنطقة المحيطة بها.

وأوضح عاطف جيجكلي، رئيس بلدية أردميت، خلال مراسم الافتتاح، أن المشروع تم بتكليف من وزارة الداخلية، بكلفة بلغت 1.8 مليون ليرة تركية ( 343 ألف دولار).

وأضاف جيجكلي، أنه تم خلال المشروع بناء مرافق اجتماعية على مساحة 6 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى مطاعم ومقاهي على مساحة 240 متر مربع.

وأشار إلى أن القلعة يعود تاريخها لأكثر من 3 آلاف عام، حيث أنشأت من قبل مملكة "أورارتو"، التي قامت في المنطقة.

الجدير بالذكر، أن مملكة "أورارتو"، قامت بين القرنين التاسع والسابع ق.م، في جبال شرقي الأناضول، حول بحيرة "وان"، وكانت المدينة التي تحمل نفس اسم البحيرة عاصمة لهذه المملكة.