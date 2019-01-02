تركيا تخصص أكثر من مليار دولار لدعم الأبحاث العلمية في عام 2019

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا "مصطفى ورانك"، الأربعاء، أن تركيا ستواصل دعم الصناعيين ورجال الأعمال والباحثين في السنة القادمة بكل إمكاناتها، معلنا ميزانية الدعم المقررة في 2019.

وكان المبلغ الإجمالي للأموال التي خصصتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا لبرنامج الدعم في ميزانية السنة الجديدة قد بلغ 5.6 مليار ليرة تركية (1.048.532 دولار)، وفقا للبيانات الصادرة عن الوزارة.

وقال "ورانك" إن وزارته ستواصل في عام 2019 "الوقوف إلى جانب الصناعيين ورجال الأعمال والباحثين وتسخير جميع الفرص المتاحة".

وأشار إلى أن الوزارة ستقدم التمويل اللازم للأبحاث، بالتعاون مع مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي "توبيتاك"، ومنظمة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإدارات التنمية الإقليمية المشمولة ضمن الوزارة.

وعلّق على تضمين إدارات التنمية الإقليمية في وزارته قائلا: "بهذه الطريقة، سنكون قادرين على التعامل مع الدعم الذي نقدمه ككل. من أجل النمو تحت قيادة الإنتاج، وسيكون لدينا دور أكثر نشاطًا في هذا المجال مع جميع وحداتنا، وإذا كان هناك أي مشاكل سنتمكن من تحديدها على الفور".

هذا وسيتم استخدام إجمالي مبلغ الدعم لمشاريع مثل برامج الأبحاث التركية، وبرامج تدريب وتطوير العلماء، وبرامج البحث والتطوير، وبرامج دعم الدفاع والتطوير الفضائي في إطار"توبيتاك".