أردوغان: سنحول تركيا خلال 3 سنوات إلى قوة عالمية بالصناعات الدفاعية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنهم سيحولون تركيا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة إلى قوة عالمية في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في اجتماع لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة، حول الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 31 مارس/ آذار المقبل.

وأوضح أردوغان: "سنحول تركيا خلال فترة الثلاثة أعوام المقبلة إلى قوة عالمية في الصناعات الدفاعية عبر التصاميم الخاصة والتكنولوجيا المتطورة".

وأشار إلى أن في أنقرة لوحدها 4 شركات تركية هي ضمن أكبر 100 شركة صناعات دفاعية في العالم، وإنتاجها في 2017 تجاوز 7 مليارات دولار، وبقدرة تصدير بلغت ملياري دولار.

ونوه بأن حجم صادرات أنقرة من الصناعات الدفاعية خلال الـ11 شهر الأولى من 2018، بلغت 873 مليون دولار، مبينا أن هذه النسبة تقابل حوالي نصف حجم الصادرات الدفاعية التركية.

وأكد أن تركيا وصلت لمرحلة تصنيع وكالتها الفضائية بنفسها التي أسستها الشهر الماضي.