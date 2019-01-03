أردوغان: نرغب بتطوير التعاون مع العراق أمنياً واقتصادياً

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رغبة بلاده في تطوير التعاون مع العراق في جميع المجالات وعلى رأسها الأمن والاقتصاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي برهم صالح، في العاصمة أنقرة الخميس.

وقال أردوغان: "نريد تطوير اتصالاتنا وتعاوننا مع العراق في مجال الأمن أيضا، وهناك العديد من الأشياء التي يمكننا القيام بها وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية".

وأكد أن حماية وحدة أراضي العراق وسيادته هي أساس سياسة بلاده تجاه العراق.

وبخصوص الأمن ومحاربة الإرهاب، أضاف أردوغان: "منظمات إرهابية مثل داعش وبي كا كا وغولن، تشكل تهديدا على تركيا والعراق على حد سواء، وندرك أهمية العمل معا لتحقيق النجاح في محاربتنا ضد الإرهاب".

وتابع في ذات السياق: "نهوض العراق ووقوفه على قدميه مهم للغاية فيما يتعلق بالأمن والاستقرار الإقليميين".

وعلى الصعيد التجاري والاقتصادي، أعرب عن استعداد بلاده للمساهمة في مشاريع البنية التحتية والتنمية في العراق، وعلى رأسها إعمار المناطق المتضررة من الاشتباكات.

وأكد على مواصلة اجتماعات المجلس الإستراتيجي رفيع المستوى مع العراق العام الحالي، مضيفا: "نأمل أن نعقد الاجتماع الرابع للمجلس الإستراتيجي الأعلى بين العراق وتركيا خلال العام الجاري".

وبيّن أن التجارة بين تركيا والعراق سجّلت عام 2013 رقمًا قياسيًا بـ16 مليار دولار، مضيفا: "دعونا نعادل ذلك الرقم مجددًا ونرفعه إلى 20 مليار دولار".