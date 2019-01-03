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الأمن التركي يعتقل خلية تابعة لداعش تضم فرنسيتين مطلوبتين للإنتربول

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
عملية ضد تنظيم داعش في بورصة (من الأرشيف) عملية ضد تنظيم داعش في بورصة (من الأرشيف)

نفذت السلطات التركية عملية مداهمة اعتقلت خلالها 12 شخصا يشتبه بعلاقتهم بتنظيم داعش الإرهابي، بينهم فرنسيتان مطلوبتان من جهاز الأنتربول، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

وأوضحت الوكالة أن المداهمات جرت يومي الأحد والاثنين في محافظة بورصا في شمال غرب البلاد ;أن بين المعتقلين سوريين وجزائريين.

وكان في المجموعة ثلاث نساء وتبين بعد التحقيقات أن اثنتين منهما فرنسيتان.

وجاء ايضا في الوكالة أن بعض المعتقلين كانوا ناشطين في صفوف التنظيم المتطرف في سوريا قبل أن ينتقلوا إلى بورصا.

وختمت الوكالة بالإشارة الى ان خمسة من المعتقلين المشتبه بهم نقلوا الى مراكز خاصة بالذين ينتظرون طردهم من البلاد.

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